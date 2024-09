Mattarella è a Berlino stasera l' incontro informale con Steinmeier

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 26 settembre 2024) AGI - Sergioè giunto a, accompagnato dalla figlia Laura e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani per una visita di Stato in Germania. La prima tappa del presidente della Repubblica sarà la cena offerta questa sera a lui e alla figlia dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e dalla moglie Elke. Venerdì mattina si terranno i colloqui ufficiali tra i presidenti e le rispettive delegazioni, con una conferenza stampa congiunta in programma alle 10,40. Subito dopovedrà il presidente del Bundestag, Barbel Bas, il borgomastro di, Kai Wegner, e il cancelliere tedesco, Scholz. In serata si terrà il pranzo di Stato a palazzo Bellevue.