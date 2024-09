Maria Campai trovata morta a Viadana | fermato un 17enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024)(Mantova) – Svolta nell’omicidio di, la donna di 42 anniin una villetta a, in provincia di Mantova.dai carabinieri un ragazzo di 17 anni che vive in paese. A quanto si è appreso, il ragazzo avrebbe conosciuto la vittima on line convincendola a incontrarlo e facendosi raggiungere nella sua abitazione, in centro a. I due avrebbero avuto un incontro e poi lui, per ragioni che non sono state ancora accertate, l'avrebbe uccisa. Tutto è iniziato la mattina di venerdì 20 settembre. La sorella con cuiconvive a Parma ha chiamato i carabinieri di. È preoccupata., la sera prima, giovedì, era partita alla volta diper – questo è quel che le aveva raccontato – un colloquio di lavoro. La mattina successiva peròha risposto al telefono.