Lezioni di yoga e mindfulness per la settimana Erasmus Outside

(Di giovedì 26 settembre 2024) Con una cerimonia inaugurale si è aperta la“ all’istituto compresivo Allende di Paderno Dugnano. "Un’occasione speciale che unisce l’Europa e la nostra comunità in un progetto di grande valore educativo e simbolico", hanato la sindaca Anna Varisco, che ha partecipato all’evento insieme all’assessora alla Scuola e servizi educativi Alice Rossetti e alla dirigente scolastica e vicesindaca Antonella Caniato. Il progetto ““ (outdoor understanding through sustainable and innovative discovery and education) coinvolge studenti e docenti di Italia, Francia, Lettonia ed Estonia, con l’obiettivo di promuovere l’educazione ambientale e la sostenibilità attraverso l’apprendimento all’aperto.