KLEIA feat DARDAS esce con SOCO

(Di giovedì 26 settembre 2024) “” è il nuovo singolo di, un mix di emozioni perfette per la nostra estate: amore, rabbia, ricordi, fede e speranza. Andiamo a saperne di più. L’estate in musica con “” di” è il nuovo singolo di, un mix di emozioni perfette per la nostra estate: amore, rabbia, ricordi, fede e speranza. Le immagini raccontate nel brano sono quelle di una storia d’amore altalenante, che conosce alti e bassi, un amore non facile, che causa sentimenti contrastanti. Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo lottato e cercato di portare avanti una relazione. Da soli si va più veloci ma camminare insieme si va più lontano. Motivo per il quale nel brano viene citato in nigeriano la parola “” (che significa camminare).