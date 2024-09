Innovazione a Milano ' Orbits Dialogues with intelligence'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 set. (Adnkronos/Labitalia) - Un format inedito che combina show, formazione e dialogo, riposizionando la filosofia al centro di una nuova agorà contemporanea. Così Manuela Ronchi, founder e ceo di Action Holding, descrive “” lo show-how che si propone di esplorare l'essere umani nell'era dell'intelligenza artificiale per formare leader d'impresa e le nuove generazioni all'interno della quarta rivoluzione digitale. “Abbiamo fatto un grande esperimento, che abbiamo chiamato Show How – spiega Manuela Ronchi - Vuol dire mettere al centro i contenuti, approfondire le informazioni, riflettere e non scrollare. Invece di dire uomo al centro, l'uomo dovrebbe stare un po' in periferia e dalla periferia guardare l'uomo. E quindi capire che l'intelligenza non è dell'intelligenza artificiale.