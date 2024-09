Inaugurazione Centro Educativo e di Ricerca per l’autismo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un nuovo spazio per bambini, ragazzi ed adulti speciali: è ile diperdella Cooperativa Giovamente che sarà inaugurato giovedì 26 settembre alle ore 10,00 nella Traversa via Trento 94/D a Salerno. La nuova struttura è stata infatti concepita per dare servizi e risposte idonei alle esigenze delle varie fasce di età, grazie ad importanti partners che hanno “sposato” l’impegno che quotidianamente Giovamente investe per l’inclusione e la crescita dei suoi piccoli e grandi “ospiti”.