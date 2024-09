Il sequestro e la morte atroce di Cristina Mazzotti a 18 anni | nuovo processo 49 anni dopo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 26 settembre 2024)49, si riapre ilper ile l’omicidio di. La diciottenne, rapita il 1° luglio 1975 mentre faceva ritorno alla villa di famiglia a Eupilio, in provincia di Como,aver festeggiato il diploma, morì per le condizioni disumane del28 giorni passati in una botola in cui non poteva neppure stare in piedi. Alla sbarra, accusati di omicidio volontario aggravato come conseguenza didi persona, 49ci sono Giuseppe Calabrò, Antonio Talia, Giuseppe Morabito e Demetrio Latella, tutti legati alla criminalità calabrese ma residenti in Lombardia, che sarebbero secondo le accuse gli esecutori del: coloro cioè che prelevarono la ragazza dall’auto su cui stava viaggiando con due amici e la consegnarono a coloro che la tennero sottonelle settimane successive.