Il Papa partito da Fiumicino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ilè in volo per il Lussemburgo, prima tappa del 46/o Viaggio Apostolico fuori dai confini italiani.dal "Leonardo da Vinci" alle 8,29 con un Airbus A321neo di Ita Airways, l'arrivo del volole all'aeroporto di Lussemburgo-Findel è previsto per le 10, ora locale. Ultimata la visita nel Granducato di Lussemburgo, seguirà quindi questa sera il trasferimento a Bruxelles. Francesco rientrerà poi a Roma (aeroporto di) domenica 29 settembre con orario d'arrivo programmato alle 14.55.