Il lato oscuro dell’uomo che ha sterminato la sua famiglia | Aveva reazioni spropositate per cose banali

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ilche hala suaUn uomo all’apparenza gentile ma chegià dato segnali di squilibrio: è ciò che emerge nelle ultime ore su Roberto Gleboni, il 50enne che a Nuoro, in Sardegna, hala suauccidendo la moglie Giusi Massetti, i figli Martina e Francesco, un vicino di casa, Paolo Sanna, e ferendo l’anziana madre e l’altro figlio. Subito dopo la strage, infatti, diverse persone hanno descritto l’omicida come una persona tranquilla che nonmai dato problemi. Ora, con il passare delle ore, però, affiorano nuove testimonianze, che forniscono un’altra descrizione, che lavorava come operaio forestale. “Ora parlando anche con qualche condomino abbiamo saputo – racconta un vicino – chedellesproporzionate perche succedevano nel condominio.