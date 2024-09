Gli Acchiappagiochi da domani su Rai Play e dal 7 ottobre su Rai Yoyo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024) NUOVE AVVENTURE PER “GLI”: LA SECONDA STAGIONE DAL 27 SETTEMBRE SU RAIe E DAL 7SU RAILa premiata serie TV che promuove i giochi da cortile e il divertimento dal vivo. Si torna a giocare su Raie Raicon nuova stagione de Gli, la serie prescolare creata da Studio Bozzetto con Rai Kids che ha conquistato un pubblico di bambini e famiglie in Italia e in tanti paesi del mondo. Appuntamento da venerdì 27 settembre in esclusiva su Rai(con il boxset completo degli episodi) e da lunedì 7, tutti i giorni, alle 8:40 su Rai