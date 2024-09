Federico e Castel del Monte

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) Illo del: un’icona di architettura e cultura sottoII Lo scorso fine settimana ho deciso di concedermi una visita veloce in Puglia. Ovviamente, non potevo esimermi da una sosta al favolosodelad Andria, gioiello voluto daII, imperatore potente ma illuminato, amante della giustizia, dell’uguaglianza, della verità e dell’arte. Avvicinandosi, illo si staglia contro il cielo su un’alta collina ed è ben visibile dalla strada e da lì domina le Murge e le città di Andria, Trani e dintorni. La prima menzione dell’edificio si trova nella lettera che lo stessoII inviò nel 1240 a Riccardo difuscolo, giustiziere di Capitanata, perché si preparassero i materiali per costruire un castrum, unlo, di cui non specificò la funzione e la destinazione d’uso.