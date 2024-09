Coppa Italia 2024 2025 il Monza si regala gli ottavi | Brescia battuto sarà sfida al Bologna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ilbatte il3-1 e si qualifica per glidi finale di, dove troverà ildi Vincenzono. La squadra di Alessandro Nesta, penultima in classifica in Serie A, archivia la pratica nel primo tempo con i gol di Kyriakopoulos, Pessina e Caprari (rigore). Nella ripresa Nuamah accorcia le distanze, ma la formazione di Maran non riesce a costruire un vero tentativo di rimonta. Il discorso qualificazione resta in piedi di fatto per poco più di undici minuti. Al 5? arriva il vantaggio, dopo una traversa colpita pochi istanti prima da Caldirola. Kelvin Martins, figlio di Oba Oba, scatta sulla fascia e serve un cross al centro: la palla sfila in area fino all’altezza deò secondo palo, dove Kyriakopoulos con un gran mancino buca Andrenacci. Ilnon reagisce e fatica a trovare le misure, non solo nella prima pressione, ma anche in area.