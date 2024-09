Conte ha azzerato il passato sta sprovincializzando Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2024), IL COACH BRITISH CHE ZITTISCE TUTTI Mario dice che è sbagliato stravolgere la formazione perché servono i titolari e dopo un mesenon ha definito ancora il modulo. Mario, però, diceva questo anche di Benitez, Sarri, Ancelotti e Spalletti mentre sorseggia il suo caffè. Invece misterne cambia dieci e vince 5-0 contro il Palermo con Ngonge che fa il fenomeno e Neres le piroette mentre Gilmour e McTominay sembrano già veterani in azzurro. “Rafaeliti” (seguaci di Benitez, ndr), “sarristi”, nostalgici di Re Carlo e di “Spallettone” per ora tacciono. Antonio ha sbaragliato tutto e spiazzato tutti, non conta se non ha ancora modulo e titolari. Lui ha capito dove risiede il principale problema die dei napoletani: è la mentalità, la testa.