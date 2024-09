Christine Lagarde mani libere su tassi | la linea dopo l' ultimo taglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

In poche parole, donna sola al comando. Dopo il taglio dei tassi di interesse operato lo scorso 12 settembre, la Banca centrale europea ha messo nero su bianco la sua linea nell'ultimo bollettino, ribadendo che "non intende vincolarsi a un particolare percorso sulle riduzioni: il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati, secondo il quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione", recita il bollettino diramato da Francoforte. Le decisioni sui tassi "saranno basate sulla sua valutazione circa le prospettive di inflazione, alla luce dei dati economici e finanziari più recenti, la dinamica dell'inflazione di fondo e l'intensità della trasmissione della politica monetaria".