Atp Pechino 2024 Bublik e un’altra racchetta in mille pezzi VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024)e la capacità di mantenere la calma anche in momenti complicati di un match. Due rette parallele che non si intersecano mai in alcun punto.dimostrazione nel corso della sfida odierna persa per mano di Flavio Cobolli al fotofinish nell’esordio del torneo di. Al kazako, che non è riuscito a concretizzare un match point, non è bastato gettare a terra la. Voleva a tutti i costi distruggerla in: obiettivo raggiunto. Ouch ?#ChinaOpen pic.twitter.com/3eQVnamUs4 — Tennis TV (@TennisTV) September 26,Atpin) SportFace.