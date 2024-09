Asl Benevento controlli gratuiti per il consumo sicuro dei funghi presso l’Ispettorato Micologico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon l’inizio della stagione di raccolta dei, l’ASLinvita tutti i raccoglitori, consumatori, rivenditori e ristoratori a fare uso dei serviziofferti dal, per garantire une responsabile di questo prezioso alimento. Per i raccoglitori: prima di consumare iraccolti, è fondamentale sottoporli al controllo dei micologi esperti dell’ASL. Un esame accurato consentirà di identificare correttamente le specie, verificarne la commestibilità e fornire indicazioni sulle modalità sicure die conservazione. Al termine della verifica, verrà rilasciato un certificato ufficiale con i nomi scientifici delle specie identificate. Per i consumatori: acquistare solocontrollati e certificati dalla ASL è essenziale per la sicurezza alimentare.