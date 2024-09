Arezzo dal Consiglio Comunale del 26 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le interrogazioni La prima interrogazione è stata presentata dal consigliereGiovanni Donati e ha avuto per oggetto le opere relative al tratto della Due Mari compreso tra via Andrea della Robbia e Le Ville, in particolare lo svincolo nei pressi dello stadio che “avrà un impatto ambientale importante concentrato fra la collina di Santa Maria e Castelsecco e comporterà, ad esempio, un tunnel tra Bagnoro e via Simone Martini e la chiusura delle intersezioni laterali che permettono di raggiungere le abitazioni, aspetto che desta ovviamente preoccupazione tra gli abitanti. Chiediamo perciò se il Comune ha intenzione di informare cittadini esui vari passi dell’iter procedimentale”. “Occorre sempre chiarire un aspetto dirimente – ha ricordato l’assessore Marco Sacchetti – quando parliamo di iter della pubblica amministrazione.