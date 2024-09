Viaggiare in treno è davvero più sostenibile?

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Scegliere diinoffre una serie di vantaggi di cui spesso non ci accorgiamo, poiché siamo abituati alla comodità di mezzi più tradizionali come l’automobile o l’aereo, soprattutto per i viaggi più lunghi. Tra questi benefici, alcuni riguardano proprio l’ambiente e la sostenibilità. Sicuramente, in Italia, anche il trasporto ferroviario presenta le sue criticità, come la frequenza dei ritardi e la gestione della climatizzazione a bordo, ma, in un’ottica complessiva, il viaggio indetiene un bilancio totale dei pro dalla sua parte, specialmente per gli spostamenti medio-brevi. Qual è l’impatto ambientale di un viaggio in? Secondo i dati del Rail Delivery Group del Regno Unito, le emissioni di CO2 prodotte da unsono il 94% in meno rispetto alle stesse emissioni generate su una lunga distanza da un’auto a benzina o diesel.