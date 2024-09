Susanna Mazzetti vincitrice del rally di Casciana Terme | A 50 anni ancora sogno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un successo femminile a: a trionfare nella 42esima edizione delè stata la pratese, alla sua terza vittoria stagionale Come è nata la passione per le corse? “La passione è nata grazie al fidanzato con cui ho corso la prima gara, era appassionato dida sempre. Il mio debutto è stato neldi Prato con lui nel 2003, il giorno del mio trentesimo compleanno. Doveva essere un’occasione unica, in sostituzione del suo navigatore, per capire come funzionasse un gara da dentro una macchina perché, prima di conoscerlo, non sapevo neanche cosa fosse un, avevo una passione “a distanza” per le macchine. Ora sono quasi a 200 gare corse, dopo 20di carriera. Per il momento non ho intenzione di smettere, anche se a 50non sono più una ragazzina e la fatica si sente un po’ di più” .