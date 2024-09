Sinner di coccio si fa desiderare | adesso tocca a lui

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Janniknon molla la presa, continua a farsi. Ma qualcosa sta per cambiare: prendere o lasciare. Anche la settima edizione della Laver Cup, la competizione che vede sfidarsi, in una tre giorni incandescente, il Team Europe e il Team World, è ormai alle spalle. Dopo due anni di egemonia, stavolta a spuntarla è stata la squadra composta da tennisti provenienti dal Vecchio Continente, che hanno battuto l’esercito di John McEnroe con il risultato di 13 a 11. Janniknon ha mai partecipato, finora, alla Laver Cup (AnsaFoto) – Ilveggente.itE anche questa edizione, come le precedenti, ha riscosso un grandissimo successo in termini di pubblico e di interesse manifestato da parte dei tifosi.