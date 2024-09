Runjaic | Contro l’Inter sarà difficile ma lotteremo! Vogliamo un grande risultato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia l’Udinese sposta subito il focus sulla gara di campionato. Kostasembra avere le idee chiare. CONTENTO – Kostasi dice soddisfatto della sua Udinese nella conferenza stampa dopo la vittoriala Salernitana: «La partita è andata secondo i piani. Noi volevamo e dovevamo vincere, era un nostro obiettivo. I ragazzi erano motivati per ottenere la vittoria e passare il turno in Coppa Italia, per questo sono molto contento. Soprattutto sono contento per come abbiamo giocato durante alcune fasi della partita. Abbiamo avuto un buon possesso palla, riuscendo ad applicarlo ancheuna squadra che ha questo stesso principio di gioco. È stato un ulteriore passo nel nostro processo e ci dà una buona soddisfazione».