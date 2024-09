Payero spaventa l’Udinese | infortunio sul campo a -3 dall’Inter! Le condizioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tegola pernel corso del match di Coppa Italia contro la Salernitana. Martin, infortunato, è costretto ad uscire, portando una cattiva notizia prima della sfida di Serie A contro l’Inter. CATTIVE NOTIZIE – Sabato pomeriggioattende in casa l’Inter, per la sesta giornata di Serie A. Intanto, però, i bianconeri sono impegnati nella sfida dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, contro la Salernitana. Nel corso del match arriva una spiacevole notizia per la squadra di Kosta Runjai, costretto a un cambio forzato sul finire del primo tempo. A preoccupare più di tutto, però, è il motivo che ha portato alla sostituzione, ovvero l’di Martin. Al 43?, infatti, il centrocampista delha subito un brutto colpo alla caviglia destra in uno scontro di gioco con Tijs Velthuis.