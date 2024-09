Oroscopo Ottobre | Vergine

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Life&People.it 23 agosto – 22 settembre, finalmente è finito il mese del tuo compleanno, non devi più festeggiare per forza, puoi tornare ai tuoi doveri. Sei contento? o forse alla fine divertirsi non è cosi male? La parola d’ordine diè proprio questa infatti: divertimento! Anche se Giove, Saturno e Nettuno continuano a far innervosire i nati di seconda e terza decade (rispettivamente dal 11° al 20° e dal 21° al 30° grado del segno) il bel sestile di Venere e Marte vi faràdiventare molto ricercati. Mano ai cellulari che potrebbero arrivare molti messaggini d’amore. Per i nati di prima decade (dal 1° al 10° grado del segno), attenzione a Venere dal diciotto, zia Afrodite potrebbe essere gelosa di voi, ma è comprensibile; grazie al favore del Sole siete raggianti. L'articoloproviene da Life&People Magazine.