Oroscopo Ottobre | Capricorno

Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaio, la moda è solo business per te? Forse sì, pero con il cielo di questo mese potresti pensare di voler investire in un nuovo stile di vita, forse un po' dispendioso rispetto ai tuoi standard, ma sicuramente remunerativo sul lungo periodo. Per tutte e tre le decadi del segno, Saturno e Nettuno ancora in dialettica positiva vi fanno togliere qualche soddisfazione ormai insperata, e con l'aiuto di Venere dalla vostra parte per tutto il mese, saprete affrontare gli ostacoli con ritrovata speranza. Attenti a Marte in Cancro in opposizione al vostro Sole di nascita che po-trebbe provare a slacciarvi le scarpe per fermare la vostra scalata. Optate per dei comodi mocassini fino alla fine del mese.