Marcello Contu e il formaggio sardo vegetale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bidonì è uno dei comuni più piccoli della Sardegna, dodici chilometri quadrati per poco più di cento abitanti. Lo si raggiunge dopo una serie di tornanti intagliati in una collina verdeggiante che affaccia sul lago Omodeo, in provincia di Oristano. All’ora del tramonto le facciate delle case si accendono di arancione. Per strada nessun passante, solo qualche gatto accoccolato sui gradini. È qui che, trentatreenne originario di Cabras, dopo varie esperienze all’estero ha deciso di aprire Veghu, il primo centro di produzione e vendita di formaggi vegetali dell’isola. L’accostamento di queste due parole, caseificio vegano, in una regione dalle antiche tradizioni casearie, potrebbe sembrare una provocazione. In realtà è il titolo di una storia di rientro, di micro imprenditoria e di riattivazione di un territorio altrimenti destinato allo spopolamento.