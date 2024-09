Lo dico anche a voi Ida Platano l’annuncio mentre va in onda il suo ritorno a Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Idaè tornata ama solo come ospite. Si sapeva, la puntata in questione è stata registrata il 4 settembre scorso e sbirciando le anticipazioni i fan iniziavano a farsene una ragione di non vederla più in trasmissione. Poi il programma è finalmente tornato in tv e mercoledì pomeriggio il pubblico ha visto la ex dama ed ex tronista comunicare la sua decisione. Ha ringraziato Maria De Filippi ma ha deciso di non rientrare nel parterre perché per ora non intende iniziare nuove frequentazioni. C’è ovviamente grande dispiacere tra i suoi follower. Qualche giorno fa la 43enne avevareso pubblici i vocali di alcuni follower che le chiedono di accettare il ruolo di dama della nuova edizione ma, stando alle ultime, non è ancora successo. Leggi: “Tutti fuori”.