Incendio in un condominio pompieri evacuano 6 famiglie

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si sono vissuti momenti di paura a Mercogliano, in provincia di Avellino, a causa di un violentoche è scoppiato nel primo pomeriggio di mercoledì 25 settembre al secondo piano di undi via Matteotti. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, che hanno eseguito le operazioni di spegnimento e contemporaneamente evacuato i sei nuclei familiari residenti nello stabile.Leggi anche:in un palazzo di 21 piani: intossicate una donna e la figlia Secondo quanto si apprende, è stato particolarmente complicato portare in salvo una coppia di anziani coniugi e il loro badante, rimasti bloccati al terzo piano dai fumi provocati dall’che hanno invaso l’intero palazzo. Due ambulanze del 118 sono inoltre giunte sul posto per prestare assistenza alle persone, tra cui c’erano diversi disabili.