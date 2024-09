Ha 100 gamberi killer nel frigo denunciato il titolare di un ristorante cinese

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) AGI - Gli ispettori pesca della guardia costiera di Livorno e i funzionari del dipartimento della prevenzione-Unita' sicurezza alimentare della Asl hanno rinvenuto nelle cellerifere di una Prato, gestito da un cittadino, circa cento esemplari didella Louisiana vivi, appartenenti alla specie pericolosa e altamente invasiva 'Procambarus clarkii', noti anche come'. "Considerato il potenziale pericolo per l'ambiente e l'ecosistema nei casi di introduzione accidentale o volontaria deinelle acque fluviali o nelle zone costiere, oltre che il rischio per la salute del consumatore in caso di consumo, i crostacei - spiega una nota - sono stati posti sotto sequestro penale e ildele' statoalla procura della Repubblica di Prato".