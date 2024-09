Espanyol | Manolo González | Siamo capaci di battere chiunque e ci riusciremo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) 2024-09-25 20:07:18 Giorni caldissimi per il calcio iberico! EDomani l’affronterà il Villarreal allo stadio RCDE. Dopo una partita complicata al Bernabéu, gli uomini ditornano allo stadio dove si sono rafforzati nelle ultime partite. La squadra del Perico si è allenata oggi nel proprio stadio per preparare il duello contro la squadra di Marcelino e l’allenatore del Perico si è presentato davanti ai media.si è mostrato entusiasta e ha sottolineato che l’può. La squadra è brava e pronta: “Sono tutti pronti per domani. La squadra sta bene, arrabbiata per come abbiamo perso contro il Real Madrid, pensavamo di poter ottenere qualcosa e ci è sfuggito. Domani non vediamo l’ora di fare una bella partita”.