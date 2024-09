DL Sicurezza Conte | Peggio del codice Rocco serve investire seriamente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2024 "Le norme del decretoci portano indietro nel tempo,rano addirittura ilpenaleintrodotto in epoca fascista". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, alla manifestazione contro il Ddla Roma. "Introducono nuovi venti reati, inaspriscono pene già esistenti, ma solo in una direzione, per la gente comune, per chi manifesta dissenso politico, per chi esprime resistenza passiva, mentre invece creano spazi di sempre maggiore impunità per la classe politica, per i colletti bianchi, destrutturano le norme contro la corruzione, aboliscono l'abuso d'ufficio", ha aggiunto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev