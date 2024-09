Da rider vedo mille pericoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Io faccio tre lavori: sono un musicista, une insegno a riparare bici". Sirio Econdi, 44 anni, parte a ruota libera se gli si chiede di parlare della vita dei ciclisti di città : "C’è stato sicuramente un peggioramento: alcune ciclabili sono mal segnalate, altre hanno ostacoli che non sono solo mezzi in sosta selvaggia ma anche panettoni di cemento. Io, da, sto molto attento perché giro tutto il giorno per le consegne e mi sento spesso in pericolo. Ma non mi faccio dominare dalla paura. A volte mi sposto sul marciapiede, non “per fare prima“ ma per questioni di sicurezza e sempre con gentilezza nei confronti dei pedoni". Le bici gli piacciono talmente tanto "che so anche ripararle e insegno a farlo, collaborando con il “Riciclo social club“. M.V.