Cosa fa oggi Michael Douglas?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 25 settembre 2024), figlio di Kirke famoso attore, ha deciso di mettersi in pensione dal cinema. A ottant’anni, compiuti il 25 settembre, preferisce prendere gli impegni lavorativi con maggior filosofia e tranquillità rispetto al passato. D’altronde, considerata la sua lunga carriera, non ha proprio nulla da dimostrare. E a fortificare questa convinzione è arrivato anche il premio ricevuto durante l’Atlàntida Film Festival di Maiorca dalle mani della regina Letizia di Spagna. Così, stringendo tra le mani il Master of Cinema 2024,ha dichiarato di voler passare molto del suo tempo proprio a Maiorca. Qui, infatti, possiede una tenuta di 250 acri, acquistata nel 1990 con l’ex moglie Diandra Luker.