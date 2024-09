Calciomercato Palermo l’agente di Balotelli apre ai rosanero!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Marioè uno dei pezzi pregiati delsvincolati. L'ex Inter e Milan è alla ricerca di un nuovo progetto ambizioso e la soluzione delin Serie B è sempre più calda. La conferma è arrivata dal procuratore Enzo Raiola. "Lui vorrebbe restare in Italia. Ha avuto moltissime richieste fuori Europa, ma spera di restare vicino a casa", riporta 'TuttoSport'. "Ci sono state delle chiacchierate con alcuni club, ma restiamo in attesa, non dovesse sbloccarsi nulla vedremo nei prossimi mesi di riprendere certi discorsi. Il? Quando parliamo dei, parliamo di un'A2, non di una B. Non è un problema di serie, serve il progetto giusto per Mario", conclude il procuratore.