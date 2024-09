Atleta 17enne ha un malore in campo Non aveva più battito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tragedia sfiorata al palasport Le Caselle di Arezzo, quando durante una partita amichevole di basket un cestista di 17 anni ha accusato un improvvisoin. L’allenatore Umberto Vezzosi, grazie alla prontezza con la quale è intervenuto e all’uso fondamentale del defibrillatore, è riuscito a salvare il ragazzo, evitando conseguenze fatali. “Nonpiù, il defibrillatore è stato fondamentale”, ha dichiarato il coach. “Sessanta secondi in più senza ossigenazione e il cervello sarebbe andato in grave sofferenza”. L’Importanza della Formazione Vezzosi, classe 1961 e con una lunga carriera alle spalle, è attualmente in forza alla Sba Arezzo. “Se ho un merito”, ha precisato, “è legato al fatto di aver partecipato ai corsi per l’uso del defibrillatore organizzati dai miei club.