Assistenza specialistica a scuola Schiboni | Le risorse investite sono state aumentate di 5 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – Si è svolto questa mattina presso la sala riunioni dell’assessorato regionale al Lavoro, alla, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito del Lazio l’incontro con le rappresentanze sindacali di CGIL, CISL e UIL sull’. È stata l’occasione per analizzare criticità e potenzialità di un servizio finalizzato all’integrazione e all’inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio che, per l’anno scolastico 2024 – 2025, ha visto da parte della Giunta regionale un impegno di spesa pari a 35di. “Il dialogo resta l’asse su cui è impostata ogni azione dell’assessorato che ho l’onore di rappresentare e di tutta la Giunta guidata dal presidente Rocca.