A 14 anni muore in classe da 2 anni aspettava un trapianto di cuore

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) AGI - Soffriva di un problema cardiaco congenito e, dal 2022, era in cura al Sant'Orsola di Bologna: era in attesa di un nuovoTommaso Bisciari, 14, morto mentre era in corridoio, all'Istituto Tecnico 'Olivetti' di Fano. Stava rientrando inquando è stato colto da un malore improvviso: due docenti hanno provato a rianimarlo, poi l'arrivo dei soccorritori del 118, la disperazione dei suoi compagni e quella di suo padre Luca e di mamma Laura. Ildi Tommaso si è fermato all'interno dell'ambulanza che lo stava portando in ospedale.  Quella malattia l'aveva scoperta trefa: le cellule del suoerano più rigide del normale e il muscolo non riusciva a pompare bene il sangue; non poteva fare sforzi, a scuola era esonerato dalle ore di educazione fisica, ma conduceva una vita normale, in attesa di unche non è mai arrivato.