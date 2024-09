Unaep la certezza delle regole è antidoto alla burocrazia difensiva

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2024) Bologna – La semplificazioneprocedure d’appalto in taluni settori della Pubblica Amministrazione è ad oggi un obiettivo che si sta tentando faticosamente di raggiungere a causa della stratificazione normativa che troppo spesso mina la, che è invece il vero. E’ questo in sintesi il messaggio emerso dal convegno che si è tenuto il 20 settembre a Bologna, promosso dall’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (), per fare un tagliandoLegge Severino, ancheluce del nuovo codice degli appalti pubblici. Per la presidente di, Antonella Trentini, “ciò che da anni sembra in crisi sono i due capisaldi della cultura giuridica, cioè il principio di legalità e il principio didel diritto.