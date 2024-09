Tutta la verità per Cristina Mazzotti | rapita morta di stenti e sepolta in una discarica Il processo dopo 49 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Eupilio (Como) – Per 27 giorni,fu tenuta prigioniera in una buca scavata nel terreno della cascina Padreterno, nei pressi di Castelletto Ticino. Distesa in una fossa lunga due metri e mezzo e larga un metro e 65 centimetri, meno di un metro e mezzo di profondità, dove l’aria le arrivava grazie a un tubicino di plastica di cinque centimetri di diametro. Era il mese di luglio del 1975, e per resistere a queste condizioni, quella ragazza di soli 18, veniva continuamente sedata dai suoi carcerieri, che erano arrivati a somministrarle fino a 200 gocce di Valium al giorno, assieme a numerosi altri farmaci, oltre a qualche yogurt, latte e frutta per alimentarsi.