Traffico Roma del 24-09-2024 ore 19 | 30

(Di martedì 24 settembre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazioneancora intenso sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra laFiumicino allanina stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana Prenestina permangono poi code per lavori sulla tangenziale da Corso di Francia alla Salaria in direzione di San Giovanni è in carreggiata opposta e rallentamenti e code tra via Delle Valle via Salaria sempre sulla tangenziale in direzione di San Giovanni ricordiamo che è chiusa la rampa per la Prenestina ci sono pertanto ripercussioni in viale dello Scalo di San Lorenzo nella zona di Porta Maggiore e sulla stessa tangenziale da via Prenestina viale Castrense in questa direzione lavori di notte su via Ostiense fino al 24 novembre in fascia oraria 22 Sei chiuso il tratto tra Viale Guglielmo Marconi e via delle Sette Chiese attenzione alla segnaletica ma per i dettagli di queste le ...