Torna la Prato Urban Run ecco le novità della nona edizione

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 - Sta perre la "Run", giunta alla sua, in programma il 5 e il 6 ottobre e valida come terzo “Memorial Piero Sambrotta”. Le iscrizioni per la manifestazione, realizzata dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva con il patrocinio del Comune, sono già aperte. Nuovissimo il format, che quest’anno prevede di far vivere ai partecipanti il centro storico cittadino attraverso esperienze inedite e divertenti, pensate per chi ama lo sport, ma anche la cultura, l’arte, lo spettacolo, la musica e l’enogastronomia. Tre i percorsi disponibili, da poter scegliere in alternativa, in base alle proprie preferenze. Di questi, due sono assoluteper la manifestazione: quello culturale e quello enogastronomico. La terza opzione rimane il consueto percorso sportivo, contraddistinto dalla tradizionale caccia al tesoro.