Torna in studio Amici 24 la decisione di Maria De Filippi a poco dalla prima puntata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2024)24, la notizia scalda i cuori dei fan. Come ogni stagione televisiva che si rispetti settembre è il mese in cui la gran parte della programmazione riprende il via. Non fa eccezione, naturalmente, il talent show che ogni anno regala tante soddisfazioni – e bei soldini – a Mediaset e alla Fascino, la società diDeche produce il format. Ormai manca davvero, anzi pochissimo, alla. Domenica 29 settembre Canale 5 alle ore 14:00 trasmetterà il primo appuntamento con la nuova edizione di. Proprio in questi giorni si è saputo che Emanuel Lo farà ancora parte dello show: “Non ci sono segreti da mantenere – ha detto la sua compagna, la cantante Giorgia – La nostra problematica è che saremo entrambi impegnati il giovedì e abbiamo un figlio che resterà da solo”. Dunque è arrivata una conferma, anche se indiretta.