Tolta a Milano la finale Champions League 2026 27 | possibili lavori di ristrutturazione nel periodo della partita

(Di martedì 24 settembre 2024) Ladidell’edizione-2027 non sarà ospitata da. Lo ha ufficializzato oggi la Uefa dopo la riunione del Comitato Esecutivo UEFA a Praga. “Poiché il Comune dinon poteva garantire che lo stadio San Siro e le zone limitrofe non sarebbero stati interessati dadineldi2027, si è deciso di non assegnare lae di riaprire la procedura di assegnazione. La decisione sarà presa entro giugno 2025”, si legge in una nota dell’organismo continentale. La notizia era nell’aria. Lo scorso maggio la Uefa aveva sospeso l’assegnazione fino a settembre in attesa di ricevere dalla Figc le informazioni sui progetti diche riguardano il Meazza in vista di Euro 2032.