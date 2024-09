Stellantis Design Studio compie i suoi primi tre anni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) Terzo compleanno da celebrare per lo(SDS), ovvero l’agenzia creativa globale di, impegnata nella progettazione e ottimizzazione di prodotti per diversi clienti in tutto il mondo. «– ha commentato Klaus Busse, Head ofe Head offor Maserati e Jeep Europe – offre ai nostri clienti un accesso esclusivo all’impareggiabile potenza creativa dell’universoe dei nostri 14 marchi, tra cui Peugeot , Jeep e Maserati». SDS beneficia delle tecnologie più avanzate di, tra cui l’intelligenza artificiale e la visualizzazione virtuale immersiva, con l’apporto di competenze di primo piano da parte di ingegneria, innovazione e tecnologia, marketing intelligence e altro ancora.