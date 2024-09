Specchi da parete guida pratica ai modelli giusti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Glidasono un alleato prezioso per arredare e aggiungere un tocco di personalità a qualsiasi ambiente domestico. Sono veri e propri elementi di arredo, che vanno oltre la semplice funzione di riflettere l'immagine. Grazie a piccole accortezze nel posizionamento, glipossono trasformare radicalmente uno spazio, amplificandone la luminosità e creando effetti di profondità. La scelta del modello e della posizione ideale è fondamentale per esaltare le caratteristiche di ogni stanza. Spazi piccoli Unoo ben posizionato può far sembrare una stanza più grande e luminosa. Collocarlo di fronte a una finestra consente di catturare e riflettere la luce naturale, creando l’illusione di una maggiore profondità. Glidi grandi dimensioni sono perfetti per questo scopo, adattandosi allascelta per ottimizzare l’effetto ottico.