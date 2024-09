Sfide a tutta velocità Quattro piloti nei guai | E non finisce qui

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Sono numerose le segnalazioni giunte all’amministrazione comunale da parte di cittadini e turisti esasperati. Tutt’altro che casi isolati quelli delle auto e moto che sfrecciano anelle vie del centro e lungo le strade comunali e provinciali. Un problema che tocca anche i paesi limitrofi. A Laveno Mombello la risposta del Comune è giunta tramite gli investimenti in sicurezza, con il nuovo impianto di videosorveglianza e di lettura targhe: in tre anni sono stati investiti circa 150mila euro. Novità tecnologiche utili per l’attività della Polizia locale in stretta collaborazione con le forze dell’ordine. "Purtroppo le corse sono molte, sia di autovetture sia di motocicli, e sanzionare i contravventori è difficile perché è limitata la possibilità delle forze dell’ordine di presidiare in incognito le strade", commenta il sindaco Luca Santagostino.