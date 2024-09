Ryan Murphy replica alle critiche su Monsters | I baci tra fratelli?

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 24 settembre 2024) Monster The Lyle and Erik Menendez Story è l’ennesimo successo died è la serie più vista praticamente ovunque su Netflix. Molti però hanno criticato lo show perché avrebbe minimizzato le vi0lenze subite dai duee su questo è intervenuto anche Erik Menendez, che dal suo profilo Facebook ha bocciato la serie. Inoltreè stata criticata anche per il rapporto dei due, che a tratti sembrano due fidanzati.però ieri ha giustificato le sue scelte e ha detto che lo show è la rappresentazione di diversi punti di vista della storia, inoltre ha detto che il tema degli abusi è stato centrale e assolutamente non sottovalutato. Nicholas Alexander Chavez and Cooper Koch in ‘: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY.