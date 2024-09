Oscar 2025 Vermiglio è il film italiano in corsa per una candidatura

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 24 settembre 2024) Ildi Maura Delpero è stato scelto dall’Italia per rappresentare il Paese nellaagliper il migliorinternazionale. Ha prevalso su altri 18 titoli, tra cui Parthenope di Paolo Sorrentino, favorito alla vigilia, durante la riunione del comitato di selezione tenutasi oggi presso l’Anica. Vincitore del Leone d’argento alla Mostra del cinema di Venezia, parteciperà alla selezione per entrare nella shortlist dei quindici miglioriinternazionali, che sarà annunciata il 17 dicembre 2024. Le nomination ufficiali saranno rivelate il 17 gennaio, mentre la cerimonia deglisi terrà il 2 marzo. Il Comitato di Selezione per ilda candidare agli, istituito dall’ANICA su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si è riunito davanti a un notaio.