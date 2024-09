Novara-Pro Vercelli oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi-Pro, match dello stadio Silvio Piola valevole per la sesta giornata del campionato italiano di. La squadra padrona di casa continua a fare fatica, in maniera molto simile alla scorsa stagione, ma ora ha bisogno di cambiare marcia se vuole allontanare lo spettro della zona retrocessione.-Pro, come seguire il match Dall’altra parte la formazione ospite si prepara a disputare questo derby piemontese e ha intenzione di portare a casa l’intera posta in palio. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 24 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 257. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.