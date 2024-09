Multe agli utenti l' ultima frontiera della guerra al pezzotto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 24 settembre 2024) Nell’eterna lotta tra pirati e broadcaster ora un punto fermi c’è e cambia sostanzialmente i rapporti di forza. La stretta decisa dall’Agcom e che consente non solo l’identificazione ma anche la sanzione per i fruitori deltoglieorganizzatori del business dello streaming illegale un’arma importante e cioè l’idea che il cliente non rischi nulla e al massimo si debba rassegnare allo slalom tra siti e tecnologie per evitare i blocchi sempre più frequenti del servizio. Non sarà più così. D’ora in poi i furbetti del(o similari) una volta identificati saranno chiamati a mettere mano al portafoglio per pagare una multa. Quanto salata? Da 150 a 5.000 euro che significa un effetto deterrente alla lunga condizionante per chi si affida ai circuiti illegali per risparmiare qualche centinaio di euro all’anno.