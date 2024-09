Morbillo è impennata nel numero di casi | Il problema è che può uccidere

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 24 settembre 2024) Le statistiche parlano di un amento di contagi dae la cosa che preoccupa davvero è che, in età adulta, è una malattia potenzialmente fatale. Iltorna a preoccupare l’Italia con un’neiregistrati, evidenziando le conseguenze potenzialmente letali della malattia, soprattutto tra gli adulti. Secondo i dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal primo gennaio al 31 agosto sono stati segnalati 864di, con un’incidenza di 22 per milione di abitanti. Questo rappresenta un aumento esponenziale rispetto agli anni precedenti, sottolineando una crescente preoccupazione tra gli esperti sanitari. Ilè molto contagioso (e pericoloso, in età adulta) – notizie.